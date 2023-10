Orquestra Filarmônica realiza concerto na Basílica Matriz de Campinas

Nesta sexta-feira, 20, às 20h, a Orquestra Filarmônica de Goiás vai se apresentar na Basílica Matriz de Campinas, sob a regência do maestro Neil Thomson. O concerto faz parte da programação da série Concertos nos Bairros, que tem o objetivo de levar a música orquestral para locais não convencionais, facilitando o acesso à população de diferentes regiões de Goiânia.

A entrada é franca, mas a organização alerta para o fato de que a Basílica abriga cerca de 930 pessoas sentadas e que as portas serão fechadas após o início do concerto. Então, a dica é chegar com antecedência para garantir lugar. O público poderá apreciar as obras de Der Freischütz, “Ouverture”, e Sinfonia n° 1, “Sonhos de Inverno”, Op. 13, dos compositores Weber e Tchaikovski, respectivamente.

A Orquestra Filarmônica de Goiás é ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) por meio da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França. As EFGs são geridas pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).