Pabllo Vittar agita Goiânia com DJ Set; Arlam Junior, das trilhas da Netflix e Amazon, se apresenta e dá entrevista exclusiva. Confira a programação

Espetáculo instrumental gratuito, retorno da maior drag do mundo, ingressos de cinema a R$ 10 e festa especial no Alma Boutique Bar movimentam a agenda cultural da capital.


Por Vinicius Borges em 31/08/2025 - 09:00

Do show de Pabllo Vittar ao espetáculo de Arlam Junior, das trilhas da Netflix para os palcos goianos; veja a programação completa. (Foto Gabriel Renné)

A cena cultural em Goiânia ganha novos destaques nesta semana: o compositor e produtor musical Arlam Junior, com trilhas já exibidas na Netflix e Amazon Prime, apresenta no dia 2 de setembro o espetáculo gratuito Atmosfera Sonora, no Centro Cultural UFG. Já no dia 5, a maior drag queen da música pop, Pabllo Vittar, retorna à cidade com o projeto Club Vittar, um DJ set experimental que vem chamando atenção pelo país e já foi apresentado até na abertura do show da cantora Lady Gaga, em Copacabana. Na agenda, o público também poderá aproveitar a Semana do Cinema, com ingressos promocionais a R$ 10, e a comemoração de 1 ano do Alma Boutique Bar, que celebra a data com a “Churrascada do Mar”.

 

Compositor da Netflix e Amazon apresenta espetáculo musical gratuito em Goiânia

O compositor e produtor musical Arlam Junior se apresenta no dia 2 de setembro, às 20h, no Centro Cultural UFG, na Praça Universitária, com o espetáculo gratuito Atmosfera Sonora, que une seu violão a um quarteto de cordas formado por Emerson Nazario, Fabio Saggin, Thamyris Nascimento e Fred Portilho, conduzindo o público a uma experiência de contemplação e sensibilidade por meio da música instrumental. Com trajetória consolidada no audiovisual, Arlam já colaborou em mais de 50 jogos digitais e assinou trilhas para produções da Netflix e Amazon Prime; o show tem produção de Brasbravel e Harllon Filho, com apoio da UFG, PROEC e do Centro Cultural UFG, que completa 16 anos de atividades culturais em Goiás.

Arlam Junior (Foto: Divulgação)

Pingue-pongue com Arlam Junior

Qual foi a inspiração para criar o espetáculo Atmosfera Sonora?
A contemplação da natureza, especialmente o Cerrado, que inspira serenidade e camadas sonoras que busco traduzir na música.

O que muda quando você compõe para o palco em comparação a quando escreve para cinema, séries ou jogos digitais?
No palco, é algo mais pessoal e intimista, busco transmitir quietude e impacto direto ao público. Já no audiovisual, a música precisa se adaptar ao contexto da obra.

Você já trabalhou com plataformas como Netflix e Amazon. Algum desses projetos marcou sua carreira de forma especial?
O longa Turma da Mônica – Lições foi especial. Pude criar músicas para personagens que marcaram minha infância, como o Franjinha.

No show, você une o violão ao quarteto de cordas. O que essa combinação traz de único para sua música?
É como se o quarteto fosse uma extensão do violão. Essa fusão me permite unir o erudito ao popular e expressar minha brasilidade.

Seu álbum Textura e Texto explora misturas sonoras bem particulares. Alguma dessas experimentações estará presente no espetáculo?
Sim, o show nasce dessa pesquisa. Mas aqui há mais espaço para improvisos e para o protagonismo do quarteto de cordas.

O que significa para você se apresentar em Goiânia, no Centro Cultural UFG, que completa 16 anos de atividade?
É muito especial. Acompanho o espaço desde a criação e agora volto com um trabalho preparado com carinho para esse palco de acústica única.

Pabllo Vittar leva projeto Club Vittar ao aniversário da Roxy em Goiânia

Pabllo Vittar (Foto: Gabriel Renné)

Reconhecida mundialmente como a maior drag queen da música pop, Pabllo Vittar volta a Goiânia para apresentar um novo lado de sua carreira. No próximo dia 5 de setembro, durante a festa de 11 anos da boate Roxy, a artista sobe ao palco com o projeto Club Vittar, em que assume as pick-ups em um DJ set experimental voltado à música eletrônica e à cultura clubber. Além de consolidar sua trajetória como cantora com turnês internacionais e sucessos como Batidão Tropical Vol. 2, Pabllo vem explorando esse formato inédito, que já ganhou destaque em apresentações pelo Brasil, incluindo o show de abertura da cantora Lady Gaga, em Copacabana. O evento em Goiânia começa às 22h, na Rua 87, nº 536, Setor Sul, com classificação para maiores de 18 anos.

 

Cinemas de Goiânia terão ingressos promocionais a R$ 10

Foto: Brenno Carvalho

De 28 de agosto a 3 de setembro, os cinemas de Goiânia participam da Semana do Cinema, campanha nacional que oferece ingressos a R$ 10 para sessões convencionais em diferentes redes da capital, como Cinépolis, Cinemark e Moviecom. Durante o período, combos de pipoca e refrigerante também terão preços promocionais. A ação é válida em qualquer horário, inclusive nos finais de semana, mas não contempla pré-estreias nem salas especiais (3D, IMAX e VIP). Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, nos sites oficiais das redes e pelo Ingresso.com.

 

Alma Boutique Bar celebra 1 ano com “Churrascada do Mar”

Foto: Divulgação

O Alma Boutique Bar, localizado no Setor Marista, comemora seu primeiro aniversário no próximo domingo (31) com a “Churrascada do Mar – Oceano em Chamas”, a partir das 11h, na calçada do bar. O evento contará com coquetéis especiais de aniversário, como Aperol e Negroni, além de setlists exclusivos dos DJs Lukka e Marllon. Primeiro boutique bar do Brasil, o Alma se consolidou em Goiânia como referência em alta gastronomia, bons drinks e experiências diferenciadas.

Pesquisa