Padre Fábio de Melo se apresentará no evento “Totus Tuus 2024”

O TOTUS TUUS 2024, considerado o maior evento Mariano do Centro-Oeste receberá o renomado sacerdote, cantor, compositor e escritor, Padre Fábio de Melo, para a 9ª edição que tem a expectativa de reunir milhares de pessoas no Goiânia Arena, dia 25 de maio, em um dia de devoção a Nossa Senhora de Lourdes, que é a imagem que virá diretamente de Lourdes, na França, para que os fiéis possam vivenciar momentos únicos.

Padre Fábio de Melo, com sua carreira musical notável, traz letras profundas e melodias cativantes. Entre seus álbuns de sucesso estão “De Deus um Cantador,” “Iluminar,” “Estou Aqui” e “Clareou.” Suas canções inspiradoras, como “Nunca Pare de Lutar,” “Tudo é do Pai,” “Eu e o Tempo,” e “Pai das Misericórdias,” tocam o coração das pessoas e proporcionam conforto e inspiração independentemente de sua fé.

Outras aguardadas atrações também estarão no evento, a Irmã Kelly Patrícia, o Irmão Luís Maria, a Fraternidade João Paulo II, o Arcebispo Metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, o Padre Carlos, e o idealizador do evento, Padre Marcos Rogério.

O Totus Tuus é um evento que celebra a fé católica e é organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em parceria com outras organizações. Nesta 9ª edição, o evento terá início às 13 horas e a entrada é 1 kg de alimento não perecível.

A expressão “Totus Tuus” tem origem nos escritos de São Luís Maria Grignion de Montfort e significa a consagração total à Virgem Maria. São Luís Maria, em seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, usa esses termos como fórmula de renovação da consagração: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt”, que quer dizer: “Eu sou todo teu, e tudo o que é meu te pertence.” Esse lema também foi adotado pelo Papa João Paulo II durante seu pontificado, refletindo sua particular devoção à Nossa Senhora.

Nossa Senhora de Lourdes

Este evento é uma oportunidade única para os fiéis se reunirem e celebrarem a fé e a devoção à Virgem Maria. Pela primeira vez na história, o Brasil receberá duas preciosidades da fé católica: a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes e as relíquias de Santa Bernadette Soubirous.

A imagem peregrina, que tem inspirado fé e esperança em corações ao redor do mundo, chegará diretamente da França, onde as aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette em 1858, na pequena cidade de Lourdes, marcaram um dos eventos mais significativos na história da devoção Mariana. Acompanhando a imagem, as relíquias de Santa Bernadette, que após percorrerem diversos países, trazem ao Brasil a oportunidade única de proximidade com a Santa que testemunhou a presença da Mãe de Deus.

A chegada destes símbolos sagrados ao Brasil não é apenas um marco religioso, mas também um momento de grande alegria e celebração para todos os devotos. A imagem e as relíquias serão recebidas com honras e conduzidas desde a sua chegada, até a data do evento, onde os fiéis poderão vivenciar momentos de oração e veneração.

Realização

O Totus Tuus 2024 é realizado pela Associação Assunção e co-realizado pelo SESC Goiás, organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e Arquidiocese de Goiânia e em parceria com outras organizações. Apoio financeiro do Programa Goyazes | SECULT | Governo de Goiás.