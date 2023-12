Pai e filho morrem afogados em Cumari

Claudiano Barros da Silva, de 54 anos, e o do filho dele Tiago Barros da Silva, de 31 anos, morreram afogados no Rio Pirapitinga, na zona rural de Cumari, no interior do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu no final da tarde de ontem (25). A família conta que Tiago se afogou enquanto nadava no rio. Desesperado, o pai dele entrou na água para tentar salvá-lo, mas também se afogou. Os dois desapareceram na água.

Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta terça-feira (26), quando as buscas foram retomadas.