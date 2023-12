Papai Noel dos Correios entrega presentes no encerramento da campanha em Goiás

Os Correios realizaram hoje o encerramento da Campanha Papai Noel dos Correios 2023 em Goiás. A cerimônia ocorreu no pátio do edifício-sede, na praça Cívica, em Goiânia. Crianças da Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais, de Aparecida de Goiânia, recepcionaram o Papai Noel, que chegou na van dos Correios, e receberam seus presentes das mãos do Bom Velhinho. O superintendente estadual dos Correios em Goiás, Antônio Carlos Martins, padrinhos e empregados voluntários da campanha também participaram do evento, que contou ainda com apresentações musicais.

Em seu discurso, o superintendente Antônio Carlos Martins apresentou o resultado da campanha e agradeceu pelo empenho de todos os envolvidos. “Este ano, mais de … mil cartinhas tiveram seus pedidos atendidos. Essas milhares de crianças poderão festejar o natal com os presentes desejados e isso demostra que a solidariedade e a empatia permanecem vivas entre nós, superando todos os desafios”, destacou.

Na ocasião, padrinhos que se destacaram pela quantidade de cartas adotadas receberam certificado de participação da Campanha Papai Noel dos Correios 2023. As Secretarias Municipais de Educação de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, além de representantes dos empregados dos Correios também receberam homenagens e agradecimentos.

A cerimônia marcou o encerramento do período de adoção de cartas, mas os presentes das cartas adotadas ainda podem ser entregues pelos padrinhos até segunda-feira, 18. Já as entregas dos presentes pelos Correios às crianças ocorrerão até o natal.

Nesta edição, cerca de 7 mil cartas foram adotadas em Goiás. Além da Casa do Papai Noel, nos Correios da Praça Cívica, em Goiânia, os pedidos também ficaram disponíveis no interior do estado, nas agências centrais de Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Iporá, Itumbiara, Jataí, Rio Verde, Uruaçu, Trindade, Senador Canedo, e pela internet, no blognoel.correios.com.br.

História

A campanha começou quando carteiros, que não sabiam o que fazer com as cartas enviadas pelas crianças ao Papai Noel, decidiram atender os pedidos. Com o passar do tempo, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por suas empregadas e seus empregados e por toda a sociedade. Desde o início da campanha, mais de 6 milhões de crianças tiveram seus pedidos atendidos.

A campanha Papai Noel dos Correios ainda está em andamento em outros estados. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/.