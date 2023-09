Para preservar a saúde mental, 40% dos brasileiros preferem o trabalho híbrido

A pesquisa “Saúde mental e bem-estar”, realizada em parceria pelo Opinion Box e o canal Histórias de Ter.a.pia, busca entender como as pessoas estão se sentindo e cuidando do seu bem-estar psicológico nas diferentes esferas da vida, inclusive, no ambiente de trabalho.

Se pudessem, 32% dos entrevistados escolheriam trabalhar de forma presencial e 28% no formato remoto. Entre os 40% que indicaram escolher a opção híbrida pela preservação da saúde mental, as justificativas variam entre equilibrar as interações com outras pessoas e ambientes e a opção de ficar alguns dias em casa.

Das 2.119 pessoas entrevistadas durante agosto de 2023, 65% acreditam que o trabalho pode contribuir positivamente para a saúde mental, em contrapartida, 40% acreditam que o trabalho impacta de forma negativa. O levantamento traz dados que fortalecem os debates sobre saúde mental no ambiente de trabalho e reforçam o quanto os entrevistados valorizam o equilíbrio na vida profissional para melhorar o bem-estar.