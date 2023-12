Paradinha de Natal da Prefeitura de Goiânia apresenta “O Quebra Nozes” em praça do Jardim Curitiba

A Prefeitura de Goiânia apresenta a Paradinha de Natal com o espetáculo “O Quebra Nozes”, um clássico musical inspirado no conto infantil. Ao todo, serão cinco espetáculos em diferentes bairros da capital. A próxima será a partir das 19h de amanhã, 15, na feira da Avenida do Povo, no Jardim Curitiba.

“Nós temos uma preocupação em democratizar o acesso às ações do município, aos espaços públicos. O Natal é uma celebração familiar e queremos levar o espírito natalino para próximo da casa do cidadão”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

As apresentações podem ser vistas também nas sexta-feiras seguintes:

– Dia 20 de dezembro na Praça do Berimbau, no Jardim Guanabara

– Dia 21 de dezembro, na Praça PEC, na Rua da Liberdade, no Jardim do Cerrado

– Dia 22 de dezembro, na Praça Dom Washington, na Avenida Nova York, no Jardim Novo Mundo.

O evento foi apresentado na sexta-feira, 8, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, quando foi inaugurada a iluminação natalina de Goiânia.

Natal democrático

O objetivo da administração é promover um Natal democrático, com a instalação da decoração em toda a capital, que inclui pontos tradicionais da cidade, como a própria Praça Tamandaré e Parque Vaca Brava, sem esquecer de bairros periféricos, que desde 2021 passaram a ser contemplados com adereços e luzes temáticas no mês de dezembro.

As decorações podem ser apreciada em mais de 30 pontos da cidade, com exposição até dia 6 de janeiro. Locais como Grande Hotel, Praça Matriz de Campinas e Praça do Trabalhador estão iluminados, assim como há decoração em setores como a Vila Regina, Parque Industrial João Braz, Jardim Guanabara, Parque das Amendoeiras, Bairro Ipiranga e Bairro Santo Antônio.

Espetáculo

O Quebra Nozes conta a história de Clara, a menina que ganha o boneco Quebra-Nozes de seu tio na noite de Natal e cai no sono, sendo levada a um mundo mágico. Nele, o Quebra-Nozes ganha uma batalha com o Rei dos Camundongos e se transforma em príncipe. O protagonista e Clara viajam pelo Reino das Neves, indo a reinos encantados que mostram a magia e a beleza do Natal.

Atrações musicais

A Prefeitura de Goiânia também promove o Circuito de Natal com atrações musicais gratuitas no Centro da capital, com apresentações de diferentes grupos e formações da Orquestra Sinfônica de Goiânia, com repertório especial, músicas e arranjos natalinos.

Confira a programação

15 de dezembro – Sexta-feira

•Garagem do Parthenon Center (de frente para a rua 4) – 10h: Metais e Percussão da OSGO

15 de dezembro – Sexta-feira

•Teatro Goiânia – 17h: Quinteto Dobrado da Banda Juvenil de Goiânia

20 de dezembro – Quarta-feira

•Teatro Goiânia – 20h: Concerto de Natal do Coro e Orquestra Sinfônica de Goiânia