Parceria viabiliza pintura da Matriz em Pirenópolis

Em Pirenópolis, a Matriz Nossa Senhora do Rosário, igreja mais antiga de Goiás, começa a ser pintada interna e externamente nesta quinta-feira (12), graças a uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Paróquia e a iniciativa privada. A intervenção tem como objetivo preservar e valorizar o patrimônio histórico da cidade, com acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Preservação técnica

O IPHAN autorizou previamente a obra e acompanha todas as etapas para garantir que as normas de conservação sejam seguidas. A chefe do escritório técnico do IPHAN em Pirenópolis, Eliza Borges, destacou que intervenções em bens tombados exigem atenção a aspectos técnicos, legais e éticos. Ela reforçou que materiais, técnicas e elementos originais devem ser mantidos, e que alterações irreversíveis ou descaracterizações são proibidas.

Valorização cultural

A pintura será realizada por profissionais especializados em patrimônio histórico, como arquitetos, engenheiros, restauradores, conservadores e historiadores. Além disso, a comunidade local está sendo envolvida no processo por meio da educação patrimonial, o que fortalece o vínculo social com o bem restaurado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos meses, sem custos para os cofres públicos.

