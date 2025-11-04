Paróquia em Goiânia recebe imagem peregrina e relíquia de Santa Rita de Cássia

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia, será um dos locais a receber a Imagem Peregrina e a Relíquia de Santa Rita de Cássia, vinda diretamente do Santuário da Santa das Causas Impossíveis, em Cássia (MG). A Santa Missa especial será celebrada nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, reunindo fiéis e devotos em um momento de profunda fé e devoção.

A peregrinação integra a missão do Santuário mineiro de Santa Rita, que percorre o país levando a mensagem de esperança e os testemunhos da intercessão da Santa conhecida como a advogada dos impossíveis.

Para o Padre Marcos Rogério, pároco da Nossa Senhora da Assunção, a visita é um marco espiritual para a comunidade:

“Receber Santa Rita é acolher a força da fé que transforma. Ela nos ensina que nada é impossível para quem confia em Deus. Convido todos os devotos e famílias da nossa paróquia a viverem este momento de graça, oração e encontro com o amor de Deus”, destacou o sacerdote.

O encontro promete ser um tempo de oração e bênção, marcado pela presença da relíquia e da imagem de SantaRita, que inspira milhões de fiéis em todo o mundo.42

Defesa Civil enviará alertas sonoros para celulares em áreas de risco para chuvas