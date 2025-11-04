search
Cidades

Paróquia em Goiânia recebe imagem peregrina e relíquia de Santa Rita de Cássia

O encontro promete ser um tempo de oração e bênção, marcado pela presença da relíquia e da imagem de SantaRita


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/11/2025 - 16:42

Santa Rita de Cássia
Imagem peregrina de Santa Rita de Cássia passará por paróquia em Goiânia (Foto: Divulgação)

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia, será um dos locais a receber a Imagem Peregrina e a Relíquia de Santa Rita de Cássia, vinda diretamente do Santuário da Santa das Causas Impossíveis, em Cássia (MG). A Santa Missa especial será celebrada nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, reunindo fiéis e devotos em um momento de profunda fé e devoção.

A peregrinação integra a missão do Santuário mineiro de Santa Rita, que percorre o país levando a mensagem de esperança e os testemunhos da intercessão da Santa conhecida como a advogada dos impossíveis.

Para o Padre Marcos Rogério, pároco da Nossa Senhora da Assunção, a visita é um marco espiritual para a comunidade:

“Receber Santa Rita é acolher a força da fé que transforma. Ela nos ensina que nada é impossível para quem confia em Deus. Convido todos os devotos e famílias da nossa paróquia a viverem este momento de graça, oração e encontro com o amor de Deus”, destacou o sacerdote.

O encontro promete ser um tempo de oração e bênção, marcado pela presença da relíquia e da imagem de SantaRita, que inspira milhões de fiéis em todo o mundo.42

Defesa Civil enviará alertas sonoros para celulares em áreas de risco para chuvas

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Cartórios promovem semana de cidadania e solidariedade em Goiânia e Aparecida de Goiânia
Cidades

Cartórios promovem semana de cidadania e solidariedade em Goiânia e Aparecida de Goiânia

04/11/2025
vacinação antirrábica
Cidades

Goiânia disponibiliza vacinação antirrábica em 10 pontos da cidade

04/11/2025
Defesa Civil alerta
Cidades

Defesa Civil enviará alertas sonoros para celulares em áreas de risco para chuvas

04/11/2025
Detran
Cidades

Detran aciona Justiça para barrar golpes virtuais e proteger usuários

04/11/2025
mangas
Cidades

Temporada de mangas exige atenção redobrada com rede elétrica

04/11/2025
Câmara reajuste Judiciário
Poder

Câmara aprova reajuste para servidores do Poder Judiciário

04/11/2025
febre amarela Vacina aparecida
Saúde

Prefeitura de Aparecida reforça comunicado para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela

04/11/2025
Supremo invalida norma que criou cargos em comissão na Justiça de Goiás
Justiça

Supremo invalida norma que criou cargos em comissão na Justiça de Goiás

04/11/2025
Santa Rita de Cássia
Cidades

Paróquia em Goiânia recebe imagem peregrina e relíquia de Santa Rita de Cássia

04/11/2025
Pesquisa