Parque Mutirama realiza ‘Aulão Vida Ativa’ como parte da programação de aniversário de 55 anos

A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), promove amanhã, às 9 horas, o “Aulão Pra Lá de Bom”, para marcar o retorno das atividades do programa Vida Ativa e como parte da programação de 55 anos do Parque Mutirama. A iniciativa visa estimular a prática de exercícios físicos por adultos e idosos.

O aulão contará com a presença de 150 alunos do programa, além simpatizantes e convidados. No local, os visitantes poderão assistir uma apresentação do coral Vida Ativa Eloísa Mendes, além de saborear um café da manhã de boas vindas. Os professores do programa irão realizar atividades de alongamento, ginástica, circuito e exercícios, que incluem agachamentos, atividades com bastão, abdominais, exercícios com halteres, bíceps, panturrilha e ombro, adução e abdução (colchonetes), ritmos e alongamento final.

De acordo com o presidente da Agetul, Danilo Guimarães, o Aulão Vida Ativa faz parte das comemorações de aniversário de 55 anos do Parque Mutirama. “O Vida Ativa existe há 30 anos. Poder contar com os nossos professores, juntamente com toda a galera que gosta de malhar e o Coral Vida Ativa de idosos no Parque Mutirama é simplesmente espetacular. Estamos programando uma série de eventos para comemorar os 55 anos de existência do parque, com foco na família, alegria e bem-estar de todos os presentes”, ressalta.

Durante o aulão, os visitantes também poderão realizar inscrição no programa Vida Ativa, que atualmente é executado em 18 unidades espalhadas pela capital. A matrícula também pode ser realizada por adultos e idosos no próprio núcleo em que o cidadão deseja realizar a atividade. O interessado precisa levar um atestado médico no ato da inscrição. O endereço das unidades está disponível no instagram da Agetul (@Agetul_). O telefone para dúvidas é (62) 3524-2686.