Parte da via desmorona devido a forte chuva em Luziânia

Bombeiros militares em Luziânia atenderam hoje de manhã uma ocorrência de defesa civil no Distrito do Jardim Ingá. Segundo levantamento, após as fortes chuvas da noite de sábado, 6, parte da via na avenida comercial do Jardim Ingá desmoronou, impedindo o tráfego de veículos no ponto afetado.

No local já estavam presentes equipes da Polícia Militar, da COMPDEC e da Guarda Civil Municipal, bem como das secretarias de Desenvolvimento Urbano (Obras) e da Administração do Jardim Ingá e o próprio prefeito municipal, Diego Sorgatto.

O trânsito no local foi interditado parcialmente com o uso de cones e fitas zebradas desde a noite anterior. No momento em que os bombeiros estiveram presentes, estavam acontecendo intervenções com maquinário pesado para reforçar os pontos de interdição com a utilização de barreiras físicas (manilhas), bem como a abertura de vala para desviar as águas pluviais evitando o agravamento dos danos no ponto afetado em caso de novas chuvas.

As equipes da GCM estão no local para evitar que populares se aproximem da zona quente.

O Corpo de Bombeiros está empenhado em auxiliar o poder público municipal com o que for necessário e de nossa competência para que a normalidade no local seja restabelecida na maior brevidade de tempo possível.