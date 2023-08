Participação feminina cresce nas cooperativas brasileiras

O Anuário Coop 2023, lançado pelo Sistema OCB, apresenta os resultados das cooperativas brasileiras referentes a 2022. De acordo com o relatório, houve um aumento significativo da participação feminina no cooperativismo. Atualmente, as mulheres representam 41% dos cooperados, 22% ocupam posições de liderança nas cooperativas e 51% desempenham funções como colaboradoras, superando pela primeira vez a presença masculina.

O modelo de negócios também atingiu um marco em 2022, contando com 20,5 milhões de cooperados, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior. No estado do Tocantins, esses números também apresentaram crescimento. Com um total de 14.354 cooperados, houve um aumento de 6,7% em comparação ao ano anterior. Além disso, o número de colaboradores cresceu 13,45%, totalizando 1.959 indivíduos envolvidos no cooperativismo do estado. Vale ressaltar que esses dados englobam exclusivamente as cooperativas com sede no estado, não considerando filiais com sede em outras regiões.

Elas Pelo Coop

O movimento Elas Pelo Coop é uma iniciativa nacional que busca o aumento do envolvimento e ocupação de mulheres em cargos de liderança nas cooperativas. No Tocantins, o movimento ainda se encontra em fase de implantação com a instalação de comitês nas cooperativas registradas. Para reunir e engajar as mulheres nesses espaços, fortalecendo o movimento e a representação feminina, o Sistema OCB/TO realiza anualmente o Encontro de Mulheres Cooperativistas do Tocantins, que terá sua 15º edição neste ano.

Cooperativismo no Brasil

Como um negócio que une pessoas por objetivos econômicos e sociais, o cooperativismo conta com quase 4.700 cooperativas registradas no Brasil, divididas nos ramos agropecuário (1.185), transporte (886), crédito (728), saúde (720), trabalho, produção de bens e serviços (655), infraestrutura (284) e consumo (235). O impacto na economia brasileira é positivo em diversos indicadores e o cooperativismo chegou a totalizar R$ 996,6 bilhões em ativos, valor 27% maior que o registrado no ano anterior.

Cooperativismo no mundo

Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional, estão registradas 3 milhões de cooperativas, contando com 1 bilhão de cooperados, aproximadamente 12% da população mundial, e gerando 280 milhões de empregos. Somente as 300 maiores cooperativas do mundo faturaram R$ 2,17 trilhões no ano de 2022 e dessas, nove estão no Brasil.

Feira de Moda e Negócios

Feira de Moda e Negócios chega em Goiânia entre os dias 6 e 9 de dezembro deste ano, reunindo as 80 confecções em destaque no cenário da moda goiana, para proporcionar a oportunidade única para o público consumidor comprar ou adquirir produtos de alta qualidade e preços exclusivos no evento, potencializado os resultados dos expositores, valorização da cadeia produtiva da moda, e proporcionando entretenimento ao público alvo.

iniciativas socioambientais

A Petrobras divulgou os projetos selecionados para seu programa Socioambiental 2023, comprometendo um total recorde de R$ 432 milhões para apoiar 31 iniciativas transformadoras em vários estados brasileiros. Esses projetos, que vão desde a preservação da biodiversidade até o desenvolvimento sustentável, refletem a dedicação da Petrobras ao bem-estar comunitário, à conservação ambiental e à ação climática. O sucesso da iniciativa levou a uma maior alocação de financiamento e seleção de projetos, ressaltando o compromisso da Petrobras em promover mudanças positivas em todo o país. A próxima fase do programa está marcada para outubro de 2023.

Jovem aprendiz

Estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio ou técnico, com idade entre 18 e 22 anos, podem concorrer a uma das 30 vagas ofertadas pela Equatorial Goiás no programa Jovem Aprendiz. Para se candidatar basta enviar e-mail para [email protected] com o assunto Programa Aprendiz EQTL GO. A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Durante o processo, o candidato selecionado terá a oportunidade de estudar no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) por seis meses e colocar em prática os ensinamentos nas diversas áreas administrativas da distribuidora. Desse modo, no final do contrato, o estudante poderá ser absorvido pela concessionária.

Amantes do Vinho no Cerrado

O Vinhedo Girassol, um dos principais destinos enoturísticos de Goiás, está de volta com sua programação de Wine Tour a partir de setembro, nos dias 2 e 9. Localizado em Cocalzinho, próximo a Brasília, o vinhedo oferece uma jornada única de degustação de vinhos artesanais em meio a uma deslumbrante paisagem de montanhas e cachoeiras. Os participantes terão a oportunidade não apenas de saborear os rótulos autorais produzidos no local, mas também de desfrutar de um almoço harmonizado com o premiado Terroir Girassol Syrah. Uma experiência completa que explora o potencial da produção de vinhos finos no cerrado, transformando-o em um turismo gastronômico envolvente e saboroso.

Nas alturas

O Órion Business & Health Complex, majestosamente finalizado em 2018, é um ícone da paisagem urbana de Goiânia. Com impressionantes 191,5 metros de altura, ele se destaca na Avenida Mutirão. Além de sua imponência, o edifício se destaca também por ser um dos mais altos do Brasil. Sua presença marcante é um testemunho do progresso arquitetônico e desenvolvimento da cidade. O projeto é fruto da visão da FR Incorporadora, que contribuiu para elevar a estatura de Goiânia no cenário nacional.

Monitoramento Agrícola

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou seu Boletim de Monitoramento Agrícola destacando condições propícias para a colheita da segunda safra. A região central do país registrou tempo seco, auxiliando na maturação dos cultivos. Chuvas benéficas no Norte, Costa Leste e Sul beneficiaram feijão e milho terceira safra, assim como cultivos de inverno na região Sul.

Impacto das chuvas irregulares

O Boletim da Conab aponta chuvas irregulares afetando cultivos de terceira safra em parte da Bahia e Sergipe. Restrições hídricas agravaram-se em lavouras mais afastadas do litoral. Rio Grande do Sul viu melhora nas condições de trigo devido a chuvas na segunda semana. Índice de Vegetação mostra desenvolvimento positivo nas principais regiões produtoras, mantendo expectativas de boa produtividade.

Liquida Minipreços

Aparecida Shopping, centro de compras, realiza a partir do dia 1º até 10 de setembro, a campanha Liquida Minipreços, nove dias de promoções que prometem mais de 70% de descontos nas lojas físicas. O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

Oportunidades

Itaú Unibanco e Frazão Leilões realizam pregão com 29 imóveis residenciais. Destaque para apartamento em Porto Alegre por R$ 70.200 e casa em Almenara por R$ 83.700. Investidores podem encontrar opções lucrativas, como apartamento em Perdizes com lance inicial de R$ 588.200, abaixo do valor de mercado na mesma localização. Condições de pagamento variam, com descontos à vista e parcelamento. Detalhes no site da Frazão Leilões.

Destaque da moda

Promovida pelo Sebrae, Fecomércio/Senac e governo de Goiás, a Amarê Fashion reunirá 36 expositores e 20 desfiles, com atrações que vão além da passarela. Rodadas de negócios, palestras, fashion talks e parceria com a Abrasel-GO para a praça de alimentação trazem uma experiência ampla aos visitantes.

Potência Econômica

A Amarê Fashion se consolida como polo criativo de moda no Brasil, ocupando a sexta posição em produção. Com expectativa de ultrapassar R$ 30 milhões em negócios, aumento de empresas participantes, encontros de negócios e público, o evento fortalece a economia local. Sustentabilidade também é foco, com lançamento de estudos de tendências e resíduos têxteis, enquanto personalidades como Bruno Astuto e Fernanda Abreu enriquecem a programação.

Fortalecimento

Esse ano, a Amarê Fashion tem como objetivo consolidar ainda mais o estado como um centro de moda, já ocupando o sexto lugar no ranking nacional de produção. Com uma projeção de negócios ultrapassando a marca de R$ 30 milhões e um aumento de 25% no número de empresas participantes, o evento está preparado para fortalecer a economia local.