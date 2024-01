Partida entre Morrinhos e Goianésia terá presença do mascote da Rede Hemo

Em sua segunda partida fora da capital, a equipe da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo estará presente no jogo entre Morrinhos x Goianésia com o mascote Hemoguinho, a passagem da faixa contendo a mensagem de incentivo à doação de sangue pelo gramado e a interação com as duas torcidas durante os principais momentos do jogo neste domingo, 28 de janeiro, no Estádio João Vilela, em Morrinhos. O jogo tem início marcado para às 16 horas, no município que está localizado a 131,1 km de Goiânia.

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, que estará presente na ação, falou sobre a importância da divulgação da mensagem da cultura da doação voluntária a todo o Estado de Goiás. “Nossa expectativa para esse jogo em Morrinhos é positiva, pois levaremos a mensagem da doação para as duas torcidas e as pessoas que estiverem acompanhando esse jogo pela imprensa. Nosso propósito é estimular e sensibilizar esses torcedores a serem doadores regulares de sangue. A unidade mais próxima de Morrinhos é em Goiânia, mas os moradores deste município e região também podem doar sangue na unidade do Hemocentro Regional de Catalão”, reforçou.

Vale destacar que a unidade do Hemocentro Coordenador, que está localizado na Avenida Anhanguera, nº 7.323, Setor Oeste, tem funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Já a unidade regional da Rede Hemo em Catalão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações sobre as condições para doação e o agendamento prévio podem ser acessadas no endereço eletrônico https://www.hemocentro.org.br/.