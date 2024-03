Páscoa: Senac oferece workshop de ovos com pistache

O Pistache é o sabor queridinho desta Páscoa. Não é de hoje que ele já vem fazendo sucesso em receitas doces e salgadas, mas com a chegada da Páscoa, a busca pelos ovos deste sabor está em alta. Atenta a essa demanda, a Escola de Gastronomia do Senac Goiás oferta neste mês de março o “Explorando tendências: workshop de ovos de Páscoa com Pistache”. O objetivo é preparar os profissionais da área para que eles explorem a oportunidade, oferecendo produtos de qualidade e fidelizando a clientela.

Serão ofertadas três turmas. Duas no Senac Aparecida de Goiânia, dias 16/03 (sábado) e 25/03 (segunda-feira); e outra no Cora Restaurante Escola, no dia 23/03 (sábado). A inscrição pode ser feita pelo site go.senac.br pelo valor de R$ 80,00.

O coordenador de Programas Finalísticos de Gastronomia, Márcio Fernando Cardoso Zago, explica que “o workshop busca inspirar os participantes a explorar sua criatividade e desenvolver novas combinações de sabores e técnicas de decoração que cativem o paladar e a imaginação dos consumidores durante a temporada de Páscoa”.

Para o diretor do Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, os profissionais de Gastronomia devem manter-se constantemente atualizados em relação às tendências. “Especialmente durante períodos sazonais, onde há uma demanda significativa por produtos inovadores e diferenciados. Estar atento às tendências não só permite que esses profissionais atendam às expectativas dos clientes, mas também lhes confere uma vantagem competitiva no mercado”, destaca.

Público-alvo

O “Explorando tendências: workshop de ovos de Páscoa com Pistache” é voltado a profissionais da área de Gastronomia, incluindo chefs, confeiteiros, chocolatiers, estudantes de culinária e a qualquer profissional que tenha interesse em aprimorar suas habilidades técnicas, expandir seu repertório criativo e oferecer produtos diferenciados e de alta qualidade aos seus clientes durante a época da Páscoa. O workshop é projetado para atender tanto aqueles que já possuem experiência na confecção de ovos de Páscoa quanto aqueles que estão buscando adquirir novos conhecimentos e técnicas para entrar no mercado ou aprimorar suas habilidades existentes.

Ministrante: Geordanna Barros – Instrutora do Cora Restaurante Escola do Senac Goiás, formada em Gastronomia, pós-graduada em docência no ensino superior. Tem como especialidade a confeitaria, a panificação e a cozinha fria.

