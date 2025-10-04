search
Diversão e Arte

Passeio das Águas lança Balloon Experience em Goiânia


Por Vinicius Borges em 04/10/2025 - 19:48

A partir de 1º de outubro, o Passeio das Águas Shopping recebe o Balloon Experience, instalação inédita na cidade com mais de 130 mil bolas e cinco mil balões iluminados. Inspirada em museus internacionais, a atração une cores, luzes e sons em um cenário imersivo e instagramável, com capacidade para até 45 pessoas por sessão.

Serviço: Ingressos entre R$ 30 e R$ 40 em olhaoingresso.com.br.

Projeto “Aqui Tem Museu” instala sinalizações interativas em 10 espaços culturais de Goiânia

Dez museus e centros culturais de Goiânia receberam novas sinalizações do projeto “Aqui Tem Museu”, iniciativa da Calíope Projetos e Ações Patrimoniais. A proposta inclui totens giratórios e pinturas lúdicas da artista Emilia Simon, que funcionam como convites visuais e educativos para estimular a visitação.

Entre as instituições contempladas estão o Museu de Arte de Goiânia, o Museu Frei Confaloni, o Planetário da UFG, o Instituto Rizzo e o Centro Cultural Octo Marques. Ao todo, serão 20 espaços atendidos em Goiânia e Aparecida, integrados ao aplicativo gratuito “Fala Sério, Aqui Tem Museu”.

Autor goiano lança livro inspirado em vivências de repúblicas universitárias

O escritor goiano Luiz Augusto Araujo acaba de lançar o livro “Democracia numa república: histórias vividas e inventadas”, que reúne cerca de 200 páginas de contos e crônicas inspirados em experiências da juventude em repúblicas estudantis. A obra, sexta da carreira do autor, mistura memória, ficção, humor e crítica social para retratar o cotidiano universitário como espaço de convivência, aprendizado e descobertas.

Goiânia recebe show gratuito do projeto Rock & Raiz

O projeto Rock & Raiz – Conexões Musicais Goiás–Miami, liderado por Nila Branco, encerra sua turnê no dia 31 de outubro, às 21h, no Sesc Centro. A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para a OVG.

Após passar por Miami e pela Cidade de Goiás, o espetáculo une o rock da voz marcante de Nila à viola caipira de Almir Pessoa, em repertório autoral e releituras criativas.

