Passeio das Águas Shopping recebe exposição de fuscas

O Passeio das Águas Shopping, em parceria com a Associação dos Proprietários de Carros Antigos de Goiás (Apcar) e mais 40 clubes, prepara-se para sediar a 6ª edição da Confraria dos Antigos, nos dias 20 e 21 de janeiro, no estacionamento marrom e vermelho. O evento coincide com o Dia Nacional do Fusca e já contabiliza a inscrição de 493 veículos para participação.

A Confraria dos Antigos é um encontro especial para os amantes de carros antigos e tem como objetivo principal celebrar a história e a paixão pelos veículos clássicos. Com mais de 500 carros expostos por dia durante o evento, a edição deste ano promete ser um sucesso, atraindo um público variado e entusiasta.

Rafael Almeida, gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, comenta sobre a expectativa para esta 6ª edição. “A Confraria dos Antigos é um momento especial para os aficionados por carros, onde podem apreciar a história automobilística e compartilhar suas paixões. Estamos ansiosos para receber os visitantes e proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os admiradores dessas verdadeiras relíquias sobre rodas”, explica.

Com a presença de mais de 20 associações de colecionadores de carros antigos e a participação de 3 associações de outros estados do país, a Confraria dos Antigos vem se consolidando como um evento marcante não apenas em Goiás, mas em âmbito nacional.

Segundo o organizador, Renato Capeleti, o evento entrou no calendário oficial do município e está caminhando para se tornar um evento nacional. “A 6ª edição vai receber clubes de vários estados, como São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Tocantins. É muito gratificante para os apaixonados pelos carros antigos, que podem contar suas histórias, e para a população que pode conhecer e se encantar com os automóveis”, comenta.

A programação incluirá uma variedade de modelos de carros, desde os clássicos Fuscas, como o Herbie, do filme produzido pela Disney: ‘Se Meu Fusca Falasse’, e o famoso Penélope Charmosa, da Zildinha Capeleti. A exposição conta também com outras raridades como Chevrolet Opala, VW Kombi, VW Gol GTI, Ford Maverick, Ford Escort Xr3 e Chevrolet Chevette, para encantar os participantes com a diversidade e o charme desses veículos atemporais.

SERVIÇO

O Que: 6ª Confraria dos Antigos

Quando: Sábado (20), das 10h às 22h, e domingo (21), das 12h às 20h

Onde: Estacionamentos marrom e vermelho do Passeio das Águas Shopping

Entrada Gratuita