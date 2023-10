Patrimônio histórico: Museu Pedro Ludovico recebe reparos

O Museu Pedro Ludovico está recebendo reparos para corrigir infiltrações e outras demandas provocadas por causa das pontuais chuvas. “Além do dever de zelar pela conservação do patrimônio histórico e artístico do Estado, nosso maior compromisso é manter regularmente a manutenção dos nossos espaços. Para isso, estamos em constante fiscalização para garantir o funcionamento pleno e seguro das unidades para os visitantes”, ressalta a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

No local já foram feitas a troca das telhas e manutenção das calhas, além de reparos nas tubulações de águas pluviais. Também estão em andamento serviços na parte elétrica, com a troca do quadro de distribuição de energia e a pintura na área interna. Ainda assim, os trabalhos não interferem no funcionamento da unidade, que permanece aberta para a visitação do público.

História

Antiga residência de Pedro Ludovico Teixeira, o museu abriga a história de Goiânia e de seu fundador. Além de possuir biblioteca para pesquisa e um rico acervo iconográfico, o museu é um local destinado a eventos artísticos e culturais, como lançamentos de livros e palestras que visam à integração da unidade com a comunidade.