PC apreende em Goiânia droga e anabolizantes avaliados em R$500 mil

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e comércio ilegal de anabolizantes no Setor Residencial Aquários II, em Goiânia.

A equipe iniciou a ação após receber informações de que um dos investigados estaria comercializando entorpecentes e anabolizantes na região. Durante campana, os policiais observaram intensa movimentação típica de tráfico e flagraram o momento em que um indivíduo recebia uma sacola com drogas e tentava sair do local.

Na abordagem, foram encontrados uma grande porção de skunk (maconha) e uma porção menor da mesma droga. O abordado relatou que estava realizando a entrega da substância a mando do morador da residência monitorada.

Diante dos fatos, a equipe ingressou no imóvel e prendeu o principal alvo da investigação. No interior da casa foram apreendidas três porções grandes de skunk, diversas ampolas e frascos de anabolizantes, medicamentos de origem desconhecida, duas balanças de precisão, cadernos de anotações e dois aparelhos celulares.

A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. As investigações apontam que o preso é um dos maiores vendedores de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento irregulares de Goiânia, com ampla rede de clientes e distribuição em diversos bairros da capital.

Os autuados foram conduzidos à sede da Denarc e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e comercialização irregular de substâncias sujeitas a controle especial, conforme a Lei nº 11.343/2006 e art. 273 do Código Penal.