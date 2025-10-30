search
Investigação

PC apreende em Goiânia droga e anabolizantes avaliados em R$500 mil

O preso é um dos maiores vendedores de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento irregulares da capital


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 08:44

A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 500 mil - PCGO
A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 500 mil - PCGO

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e comércio ilegal de anabolizantes no Setor Residencial Aquários II, em Goiânia.

A equipe iniciou a ação após receber informações de que um dos investigados estaria comercializando entorpecentes e anabolizantes na região. Durante campana, os policiais observaram intensa movimentação típica de tráfico e flagraram o momento em que um indivíduo recebia uma sacola com drogas e tentava sair do local.

Na abordagem, foram encontrados uma grande porção de skunk (maconha) e uma porção menor da mesma droga. O abordado relatou que estava realizando a entrega da substância a mando do morador da residência monitorada.

Diante dos fatos, a equipe ingressou no imóvel e prendeu o principal alvo da investigação. No interior da casa foram apreendidas três porções grandes de skunk, diversas ampolas e frascos de anabolizantes, medicamentos de origem desconhecida, duas balanças de precisão, cadernos de anotações e dois aparelhos celulares.

A carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. As investigações apontam que o preso é um dos maiores vendedores de anabolizantes e medicamentos para emagrecimento irregulares de Goiânia, com ampla rede de clientes e distribuição em diversos bairros da capital.

Os autuados foram conduzidos à sede da Denarc e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e comercialização irregular de substâncias sujeitas a controle especial, conforme a Lei nº 11.343/2006 e art. 273 do Código Penal.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Esta é a segunda fase da operação, que apura um esquema de falsificação de documentos, laudos e relatórios médicos - Divulgação
Investigação

Polícia Civil apura fraudes ligadas ao Césio-137 em Goiânia

30/10/2025
Combustíveis Postos PCC
Investigação

Operação Carbono Oculto: 15 postos de combustíveis em Goiás têm ligação com alvos de investigação do PCC

05/10/2025
PF deflagra operação contra fraudes em licitações
Investigação

PF investiga fraudes em licitações em Goiânia e Caçu

20/08/2025
cemitérios
Cidades

Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados

30/10/2025
crime organizado
Brasil

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

30/10/2025
abatedouro Niquelândia
Cidades

PCGO desarticula abatedouro clandestino e apreende carne irregular em Niquelândia

30/10/2025
TCE emendas Goiás
Poder

Governo de Goiás pagou R$ 450 milhões em emendas relativas a 2024, informa TCE

30/10/2025
Pesquisa