PC divulga foto de suspeitos de matar gerente de restaurante

A Polícia Civil divulgou a foto dos suspeito de assassinar o gerente de restaurante Francisco Jeferson Xavier Silva, de 40 anos, na madrugada de quarta-feira (20), no Jardim de Goiás. Segundo o delegado que investiga o caso, Vinícius Teles, a dupla teria matado o homem para roubá-lo.

A vítima havia recebido uma considerável quantia no dia anterior, referente a um acerto trabalhista. “Neste primeiro momento, nós não descartamos nenhuma hipótese, mas é fato que ele recebeu esse dinheiro, e que quem o matou pode não ter roubado também o celular, porque o aparelho estava carregando na loja de conveniência do posto, onde ele foi filmado conversando, e depois saindo a pé, junto com estes dois homens, que, desde então, não mais foram vistos”, relatou.

Ao contrário do que havia sido divulgado anteriormente, a vítima não estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ele estava, somente, no mesmo local em que outros motoristas ficam à espera de corridas.

Informações sobre a identidade dos dois suspeitos podem ser repassadas, ainda que de forma anônima, para o Disque Denúncia da Polícia Civil, no número 197. De acordo com a PC, “A divulgação das imagens e dos investigados foi precedida nos termos da Lei n°. 13.869/2019, portaria n.° 547/2021 – PC e despacho do delegado de Polícia Civil responsável pela investigação”.