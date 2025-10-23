search
Cidades

PC faz operação em Goiás contra fraudes em bombas de combustíveis

Ação da Decon busca flagrar adulterações que fazem o motorista pagar por combustível que não recebe


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/10/2025 - 10:31

Operação postos
Quem for pego fraudando as bombas — seja dono, gerente ou frentista — pode ser preso em flagrante. (Imagem: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Goiás está nas ruas para coibir fraudes em postos de combustíveis. A operação, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), faz parte de uma força-tarefa nacional e tem o objetivo de garantir que o motorista goiano receba exatamente o que paga na bomba.

A ação conta com o apoio do Inmetro, do Procon Goiás e da Polícia Militar. As equipes estão vistoriando bombas de combustíveis em diferentes cidades do Estado, com atenção redobrada para possíveis dispositivos que possam alterar a medição, como chips, plugs e softwares clandestinos. Esses mecanismos reduzem a quantidade de combustível entregue ao cliente e resultam em prejuízo direto para o bolso do consumidor.

Segundo a Decon, a operação é estratégica e vai priorizar postos com histórico de denúncias. A ideia é identificar práticas criminosas que, além de enganar o motorista, comprometem a concorrência e colocam em risco a credibilidade de todo o setor.

Quem for pego fraudando as bombas — seja dono, gerente ou frentista — pode ser preso em flagrante. As penalidades são severas e incluem crimes de estelionato e contra as relações de consumo. Dependendo do caso, as penas podem chegar a 15 anos de prisão.

A Polícia Civil reforça que qualquer pessoa pode ajudar a combater esse tipo de crime, denunciando irregularidades de forma anônima pelos canais oficiais. A operação segue em andamento em várias regiões de Goiás e novas ações devem ocorrer nos próximos dias.

