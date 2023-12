PC realiza operação contra membros de torcida organizada

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (21) a Operação Final de Temporada. Mais de 60 policiais civis cumprem oito mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão cautelar.

De acordo com a investigação, os alvos constituem uma associação criminosa que, por meio de torcida organizada, praticaram lesão corporal grave e sequestro qualificado e roubo contra um jovem em Aparecida de Goiânia, no Setor Vila São Tomaz, no dia 31 de outubro deste ano.