PCGO cumpre mandado de busca contra investigado por fraude contra postos de combustíveis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, cumpriu mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (11) contra investigado por estelionato envolvendo esquema de fraudes contra postos de combustíveis. As investigações revelaram um esquema criminoso no qual os suspeitos abordavam postos de combustíveis para estabelecimento de cadastro empresarial, seguido de aquisição de grandes volumes de combustível com promessa de pagamento via boleto bancário que nunca era honrado.

Prejuízos identificados somam mais de R$ 25 mil em um posto de combustível localizado em Aparecida de Goiânia e R$ 42,6 mil em outro estabelecimento situado em Senador Canedo. A operação foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação fundamentada da autoridade policial, tendo por objetivo apreender elementos probatórios que comprovem a participação do investigado no esquema criminoso e identificar possíveis outras vítimas.