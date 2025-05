A “Operação Descarrilhado”, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na manhã desta quarta-feira (28), resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios brutais ocorridos em Goiânia. A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e mira integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, suspeitos de executar duas vítimas com extrema violência no Residencial Real Conquista, entre fevereiro e março deste ano.

Entre os casos investigados na Operação Descarrilhado estão os assassinatos de Ana Carolina Rudgeri, de 22 anos — morta, decapitada e com o corpo parcialmente carbonizado — e João Felipe Silvério da Silva, de 27 anos, executado com vários disparos de arma de fogo.

Segundo a PCGO, os crimes foram ordenados por lideranças do Comando Vermelho para impor medo e reafirmar o controle da facção sobre a região. Em áudio interceptado pela investigação, um dos líderes criminosos dá ordens diretas para a execução de Ana Carolina:

“Pode matar ela na cara dura, pra todo mundo ver. E se tiver de madrugada, amarra no poste e põe é fogo! No meu nome, mano, é no meu nome!”