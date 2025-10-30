PCGO desarticula abatedouro clandestino e apreende carne irregular em Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Municipal de Niquelândia – 18ª DRP, com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Vigilância Sanitária Municipal, realizou diligência nesta sexta-feira (29), em uma propriedade localizada na zona rural, região do Buriti Alto, em Niquelândia suspeita de abrigar um abatedouro clandestino.

A ação ocorreu após denúncia encaminhada pelo Ministério Público, que apontava a existência de um possível abatedouro clandestino na localidade. No endereço, os policiais civis constataram a atividade irregular, encontrando grande quantidade de carnes armazenadas sem refrigeração adequada e sem condições sanitárias mínimas.

A Vigilância Sanitária aplicou multa administrativa e interditou o local, enquanto a Polícia Civil procedeu à apreensão das carnes e à intimação do gerente e demais envolvidos para prestarem esclarecimentos na delegacia.

Riscos

Os abatedouros clandestinos são capazes de disseminar inúmeras doenças, as quais causam incontáveis prejuízos à saúde coletiva e aos recursos públicos. Estudos realizados por órgãos da saúde comprovaram que, atualmente, mais de 30 doenças são transmissíveis por meio da carne contaminada. Entre as principais zoonoses, encontram-se a tuberculose, a cisticercose, a brucelose, o botulismo, a febre aftosa e a raiva.

Além de afetar diretamente a saúde dos consumidores, os abatedouros clandestinos, também, causam prejuízos a diversos setores, como:

• Meio ambiente: dejetos lançados nos rios e córregos próximos à região em que estão instalados ou simplesmente deixados ao ar livre, sem qualquer tipo de tratamento, são exemplos de causas de poluição;

• Erário público e a economia local: abatedouros clandestinos não recolhem quaisquer tipos de tributos, além de causarem concorrência desleal com os empreendimentos legais;

• Maus tratos aos animais: Nos abatedouros clandestinos, os maus tratos são uma regra. Nos frigoríficos legalizados o atordoamento do animal para o abate demora entre 100 a 200 milésimos de segundos, ao passo que, nos clandestinos, o animal é abatido sem critérios ou cuidados.

Governo de Goiás pagou R$ 450 milhões em emendas relativas a 2024, informa TCE