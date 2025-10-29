search
Segurança

PCGO prende fazendeiro suspeito de causar incêndio de grande proporção em Quirinópolis

Operação Cerrado Vivo resultou no cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um fazendeiro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 13:47

Quirinópolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Quirinópolis – 8ª DRP, deflagrou na última terça-feira (28), a Operação Cerrado Vivo, que resultou no cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um fazendeiro investigado por crime ambiental de grandes proporções.

A prisão foi cumprida na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, para onde o investigado havia se deslocado após os fatos.

De acordo com a apuração policial, o incêndio teve início no dia 26 de setembro de 2025, dentro da propriedade rural do próprio investigado, localizada na região da Serra das Antenas, em Quirinópolis/GO. A área incendiada fica próxima ao limite com outra propriedade rural, o que contribuiu para a rápida disseminação do fogo.

Apesar dos focos iniciais terem sido controlados até o dia 28 de setembro, a partir do dia 29 o fogo saiu do controle, resultando em um grande incêndio florestal. Ao todo, cerca de 1.000 hectares foram destruídos, atingindo áreas de preservação ambiental e propriedades vizinhas.

O incêndio causou um impacto ambiental devastador, destruindo vegetação nativa, áreas de preservação permanente e habitats naturais essenciais para a fauna do cerrado. O avanço do fogo comprometeu gravemente o equilíbrio ecológico da região, com consequências de longo prazo para o meio ambiente. Além disso, o desastre gerou prejuízos financeiros expressivos a fazendeiros vizinhos, que sofreram perdas em pastagens, cercas, reservas legais e estruturas rurais inteiras.

Importante destacar que, desde o dia 9 de julho de 2025, está em vigor o Decreto Estadual nº 10.725, que declarou situação de emergência em Goiás diante do risco crítico de incêndios. O decreto proíbe expressamente o uso de fogo para manejo da vegetação em todo o território goiano.

