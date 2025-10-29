PCGO prende fazendeiro suspeito de causar incêndio de grande proporção em Quirinópolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Quirinópolis – 8ª DRP, deflagrou na última terça-feira (28), a Operação Cerrado Vivo, que resultou no cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um fazendeiro investigado por crime ambiental de grandes proporções.

A prisão foi cumprida na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, para onde o investigado havia se deslocado após os fatos.

De acordo com a apuração policial, o incêndio teve início no dia 26 de setembro de 2025, dentro da propriedade rural do próprio investigado, localizada na região da Serra das Antenas, em Quirinópolis/GO. A área incendiada fica próxima ao limite com outra propriedade rural, o que contribuiu para a rápida disseminação do fogo.

Apesar dos focos iniciais terem sido controlados até o dia 28 de setembro, a partir do dia 29 o fogo saiu do controle, resultando em um grande incêndio florestal. Ao todo, cerca de 1.000 hectares foram destruídos, atingindo áreas de preservação ambiental e propriedades vizinhas.

O incêndio causou um impacto ambiental devastador, destruindo vegetação nativa, áreas de preservação permanente e habitats naturais essenciais para a fauna do cerrado. O avanço do fogo comprometeu gravemente o equilíbrio ecológico da região, com consequências de longo prazo para o meio ambiente. Além disso, o desastre gerou prejuízos financeiros expressivos a fazendeiros vizinhos, que sofreram perdas em pastagens, cercas, reservas legais e estruturas rurais inteiras.

Importante destacar que, desde o dia 9 de julho de 2025, está em vigor o Decreto Estadual nº 10.725, que declarou situação de emergência em Goiás diante do risco crítico de incêndios. O decreto proíbe expressamente o uso de fogo para manejo da vegetação em todo o território goiano.