PCGO prende investigado em Iporá e investiga maus tratos em Santa Helena de Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Iporá, com apoio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) – 20ª DRP, cumpriu, nesta terça-feira (22), mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Iporá em desfavor de um indivíduo investigado pela prática de dois crimes violentos ocorridos no município.

O primeiro fato ocorreu no dia 23 de maio, durante a tradicional Festa de Maio, ocasião em que o investigado teria desferido golpes de faca contra duas vítimas, evadindo-se do local logo em seguida. O crime foi registrado como tentativa de homicídio.

Posteriormente, no dia 08 de junho, o mesmo autor agrediu um homem que, em razão de seu estado de embriaguez, teria adentrado por engano no veículo do investigado. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, apresentando graves lesões faciais. O fato foi registrado como lesão corporal.

Após diligências investigativas e com a expedição da ordem judicial, os policiais civis localizaram o investigado e deram integral cumprimento ao mandado de prisão. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos.

Investigação de Maus tratos

Em outro caso, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), investiga um grave caso de maus-tratos a animais em uma fazenda da região de Santa Helena de Goiás. A denúncia foi recebida pela Agrodefesa e imediatamente apurada pela equipe policial da especializada, que esteve na fazenda, localizada a cerca de 15 km do município. No local, foi constatada a morte de cerca de 80 cabeças de gado por fome. Outros 200 animais estão em situação crítica, à beira da morte.

A responsável pela propriedade já foi identificada e reside em Goiânia. As diligências estão em andamento para que ela seja intimada a prestar esclarecimentos. Um inquérito policial foi instaurado, com requisição de perícia técnica para confirmar as causas da morte e as condições dos animais restantes. A Polícia Civil também trabalha para buscar medidas urgentes que possam salvar os animais ainda vivos, com apoio de órgãos especializados.