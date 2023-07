A Polícia Civil de Goiás, através da 6ª Delegacia Regional de Itumbiara, procura por Edilson Martins da Silva, de 60 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos. O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu em um bar da cidade. A equipe policial conta com o auxílio da população para informações do paradeiro do suspeito.