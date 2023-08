Pecuária de Goiânia recebe a primeira edição do Aliados Moto Show

O Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila, recebe, neste sábado, 2, a primeira edição do Aliados Moto Show Goiânia. A expectativa é de que mais de dois mil motociclistas participem do evento solidário, cuja entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis – exceto sal e fubá. A festa começa às 10 horas, com previsão de término para as 22 horas.

Ao longo do dia, ao menos cinco cantores e bandas, como a cantora Maíra e o showman Elvis Cover, além de dois DJs, vão se revezar no palco montado dentro da Pecuária. Além dos shows, haverá ainda praça de alimentação, exposição de produtos relacionados ao ambiente motociclístico e sorteio de brindes diversos. Na hora do almoço, inclusive, será servido um arroz de carreteiro gratuito aos presentes.

“Estamos fazendo uma festa motociclística para ficar na história de nossa capital. Queremos arrecadar, no mínimo, quatro toneladas de alimentos”, revela a empresária Vanessa Cristina de Souza, presidente do Aliados Moto Clube. As doações serão revertidas para entidades de assistência social, como já era feito anualmente na festa de aniversário do moto clube.

Lembrando que última Festa dos Aliados foi realizada em novembro de 2019, na Chácara Hawai Sports e Eventos. Aproximadamente 1 mil pessoas participaram. O evento foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. “Apaixonados por motocicletas da capital, interior e de outros Estados, além de simpatizantes, vão poder se confraternizar com total segurança num ambiente familiar”, finaliza Vanessa.

Programação de Shows

10 às 12h DJ

12 às 14h Banda 2nd Tempo

14 às 16h Maíra

16 às 18h 42cordas

18 às 19h Elvis Cover

19 às 20h30 DJ André Cruz

20h30 às 22h Banda Breakdown