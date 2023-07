Perícia apontará causa de queda de rampa

O delegado Thiago Martimiano, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) informou que solicitou perícia do Instituo de Criminalística da Polícia Científica do Estado de Goiás para apontar as causas e circunstâncias do desabamento de uma rampa no festival Rap Mix, no domingo, 9, em Goiânia.

Enquanto isso, a investigação avança e são ouvidas diversas testemunhas. Até agora, segundo o policial, foram identificadas 28 vítimas, mas a Polícia Civil estima que, ao final do inquérito policial, sejam mais.

Oito vítimas já foram ouvidas, além de pessoas ligadas à segurança e organização do evento, para que possa definir as responsabilidades de cada um. Para o delegado, a queda da rampa “não foi acidente”. Inicialmente, ele acredita que o caso pode ser classificado como lesão corporal culposa.