Péricles se apresenta nesta sexta-feira (12) no Arena Multiplace

Um dos mais consagrados cantores de pagode do Brasil, Péricles, tem apresentação marcada no Arena Multiplace. O evento acontecerá no dia 12 de abril, uma sexta-feira, às 19h. Além de Péricles, o grupo Sem Migué e Som de Faculdade também estarão presentes, animando o público na mesma noite.

Nascido em Santo André, estado de São Paulo, Péricles foi o vocalista do grupo Exaltasamba até 2012, ano em que optou por seguir carreira solo. O cantor acumula sucessos que ecoam pelos quatro cantos do país, destacando-se faixas como “Até Que Durou”, “Melhor Eu Ir” e “Se Eu Largar o Freio”.

O Arena Multiplace é reconhecido por seu espaço amplo, aconchegante e ricamente arborizado. O local tem histórico de receber shows de renomados artistas nacionais de diversos gêneros musicais, incluindo sertanejo, pop, rock, MPB, axé, entre outros. Entre as atrações anteriores, destacam-se Bell Marques, Durval Lélys, Alexandre Pires, Seu Jorge, Sandy, Felipe Amorim, Marcelo Falcão, a banda Capital Inicial, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Chitãozinho & Xororó, Trio Parada Dura, Mato Grosso & Mathias, Luísa Sonza, Turma do Pagode, Zé Felipe, Tribo da Periferia e Hungria.

Serviço

Show Péricles

Quando: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória, Goiânia, GO)

Site:arenamultiplace.com.br