Pesquisa do Crer é destaque em publicação internacional

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) é destaque no campo da pesquisa científica, com a publicação de um trabalho sobre neuropatia auditiva pediátrica na revista suíça Audiology and Neurotology. O veículo, considerado um dos mais relevantes do mundo, selecionou o trabalho da otorrinolaringologista Marina Nahas Dafico Bernardes, sobre neuropatia auditiva pediátrica e sua relação com o implante coclear.

A pesquisa integrou os resultados de oito artigos, no total de mais de 2.500 contéudos avaliados, para investigar se o implante coclear traz benefícios para crianças com neuropatia auditiva. Ela fez parte do projeto de conclusão da residência realizada pela médica na unidade. “Analisávamos os pacientes com neuropatia no nervo auditivo e não tínhamos certeza dos benefícios do tratamento com o implante coclear, o que nos levou a pesquisar todos os artigos disponíveis no mundo sobre o tema. Foram trabalhos em inglês, francês, alemão e outros. Após esse levantamento histórico, conseguimos comprovar que o paciente consegue sim, se beneficiar com o implante”, relatou Marina.

O coordenador da residência médica do Crer e um dos orientadores da profissional, Claudiney Cândido Costa, afirmou que o trabalho possui relevância ímpar. “A pesquisa realizada pela Marina é o trabalho de maior importância na literatura mundial sobre o tema. Por exemplo, se pesquisadores de Harvard ou de qualquer outra instituição de ensino e pesquisa do mundo quiserem mais informações sobre os benefícios do implante coclear para crianças com neuropatia auditiva, a pesquisa dela é o material mais completo disponibilizado na literatura em saúde”.

A neuropatia auditiva em crianças é uma patologia descoberta recentemente, causada pela alteração na condução do som pelo nervo auditivo, de difícil diagnóstico e ainda passa por estudos para um tratamento mais efetivo. Após os resultados descobertos com a pesquisa goiana, o Crer já prepara novos protocolos de atendimento para continuar atendendo os pacientes da unidade.

Perfil

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) é uma unidade da Secretaria da Saúde de Goiás, gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir desde sua fundação, em 2002. O espaço possui 50 consultórios multiprofissionais, 156 leitos de internação, cinco ginásios de reabilitação, quatro piscinas de hidroterapia e oficina ortopédica, entre outros. O Crer é o único hospital em Goiás que oferece a cirurgia de implante coclear pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com 305 procedimentos realizados.