Petrobras anuncia redução de R$ 0,30 no diesel

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (26), a redução de R$ 0,30 por litro no preço do diesel tipo A para as distribuidoras. O valor passa a ser de R$ 3,48 por litro a partir desta quarta-feira (27). Segundo a companhia, o consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro. Com isso, cada litro vendido na bomba deve custar, em média, R$ 3,06 ao consumidor final.

A Petrobras informou, também, que manterá os preços da gasolina e do gás de cozinha inalterados por enquanto.

A última vez que a estatal mexeu no valor da gasolina foi em 21 de outubro deste ano, quando reduziu o preço em R$ 0,12 por litro para as distribuidoras. Com esse último movimento, o combustível acumula uma queda de R$ 0,27 por litro em 2023, cerca de 8,7%.

Já o gás de cozinha (GLP) não tem alterações desde 1° de julho, quando a Petrobras reduziu os preços em R$ 0,10 por kg, queda de 3,9%. Desde então, o botijão de 13 kg custa R$ 31,66, levando em conta apenas a parcela da estatal no preço ao consumidor.