Segurança

PF cumpre mandados de busca e apreensão em Goiás

Polícia Federal apreendeu 62,4kg de cocaína durante operação contra tráfico de drogas em Ariquemes/RO


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 16:49

PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (26/8), a Operação SPACKLE para dar cumprimento a mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e outros de busca e apreensão, todos expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Ariquemes/RO. As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Fortaleza/CE, Goiânia/GO e Porto Velho/RO.

Durante as diligências, foi localizada uma carga de 62,4kg de cloridrato de cocaína oculta em 30 baldes de massa corrida, no município de Ariquemes/RO. A droga seria remetida por via terrestre, despachada por empresa de transportes para outro estado da federação.

A investigação prossegue com análise do material apreendido e aprofundamento das linhas investigativas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

Operação PF

Operação Sinal de Fumaça II

Nesta terça-feira (26/8), a Polícia Federal, em conjunto com as Receitas Federal e Estadual de Minas Gerais, também cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em quatro estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

A Operação Sinal de Fumaça II é um desdobramento das investigações iniciadas em outubro de 2024, durante a primeira fase da operação Sinal de Fumaça. Nesta etapa, foi comprovada a atuação não apenas na produção ilegal de cigarros, mas também a participação de servidores públicos e um profissional liberal na obtenção de benefícios ilícitos.

As investigações indicam que os servidores públicos recebiam vantagens indevidas para facilitar as atividades criminosas.

Avatar

Pesquisa