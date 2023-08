PF deflagra 15ª fase da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 29/8, a 15ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8/1, em Brasília/DF, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas Instituições.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, em desfavor do deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil), em Goiânia e Piracanjuba (GO). Foi apreendido um celular que pertence ao parlamentar.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

Em junho, o parlamentar disse que ajudou a bancar quem estava no acampamento golpista. “O dinheiro não veio de fora, veio de gente que acredita nessa nação, que defende esse país e que não concorda com esse governo corrupto e bandido”.

Na Assembleia Legislativa de Goiás, o investigado disse “eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro. Eu acompanhei lá e também fiquei na porta porque sou patriota.”.

Amauri Ribeiro completou dizendo: “A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem neste estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Pode me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, eu sou um canalha, na visão de vocês.”

Posteriormente, peticionou ao ministro do Supremo Tribunal Federal um pedido para evitar que fosse preso. Seu advogado, Demóstenes Torres, ex-senador, cassado e denunciado por inúmeros crimes, disse que pedirá acesso aos autos que originaram a medida cautelar de busca e apreensão.

Vale salientar que as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.