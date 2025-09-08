PF deflagra operação em Goiânia

A Polícia Federal deflagrou, neste domingo (8/9), em Goiânia, a Operação Rastro Registrado I. A ação teve como objetivo aprofundar as investigações sobre o tráfico internacional de haxixe e cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel da capital goiana. A operação foi desencadeada a partir de apreensões realizadas em outro estado e busca identificar a participação de suspeitos em território goiano.

Origem da investigação

A apuração teve início com a apreensão de 0,5 kg de haxixe no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A substância, de origem estrangeira e proibida no Brasil, foi localizada em uma encomenda postal encaminhada ao país. O pacote tinha como destinatário um imóvel em Goiânia, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão para reunir novas provas.

Detalhes da operação

O objetivo do cumprimento do mandado é coletar elementos adicionais que possam esclarecer a conduta do investigado e auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. A investigação segue em andamento e a análise do material apreendido deverá contribuir para o avanço das apurações.

Canais de denúncia

A Polícia Civil reforça que denúncias relacionadas ao tráfico de drogas podem ser feitas de forma anônima. O atendimento é realizado por profissionais especializados por meio do telefone 197 ou pelo WhatsApp (62) 9 8581-8197, garantindo sigilo na coleta das informações.

