search
Segurança

PF deflagra operação em Goiânia

Ação investiga tráfico internacional de drogas e cumpre mandado de busca e apreensão na capital goiana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/09/2025 - 15:34

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, neste domingo (8/9), em Goiânia, a Operação Rastro Registrado I. A ação teve como objetivo aprofundar as investigações sobre o tráfico internacional de haxixe e cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel da capital goiana. A operação foi desencadeada a partir de apreensões realizadas em outro estado e busca identificar a participação de suspeitos em território goiano.

 

Origem da investigação

A apuração teve início com a apreensão de 0,5 kg de haxixe no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A substância, de origem estrangeira e proibida no Brasil, foi localizada em uma encomenda postal encaminhada ao país. O pacote tinha como destinatário um imóvel em Goiânia, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão para reunir novas provas.

 

Detalhes da operação

O objetivo do cumprimento do mandado é coletar elementos adicionais que possam esclarecer a conduta do investigado e auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. A investigação segue em andamento e a análise do material apreendido deverá contribuir para o avanço das apurações.

 

Canais de denúncia

A Polícia Civil reforça que denúncias relacionadas ao tráfico de drogas podem ser feitas de forma anônima. O atendimento é realizado por profissionais especializados por meio do telefone 197 ou pelo WhatsApp (62) 9 8581-8197, garantindo sigilo na coleta das informações.

 

Lei de Igualdade Salarial: MTE fiscaliza mais de 800 empresas

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Jaupaci Niquelândia
Segurança

Polícia Civil cumpre operações em Jaupaci e Niquelândia

03/09/2025
Polícia prende investigados por falsa venda de placas solares
Segurança

Polícia prende investigados por falsa venda de placas solares

02/09/2025
Caldas Novas
Segurança

Polícia Civil prende homem por furto de joias em Caldas Novas

01/09/2025
Orizona
Segurança

PCGO prende mulher por maus-tratos e cárcere privado contra marido e filho em Orizona

01/09/2025
PF Goiás
Segurança

PF prende investigado em flagrante com diversos arquivos de abuso infanto-juvenil em Goiás

01/09/2025
vagas emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

08/09/2025
IFG Aparecida
Escola

IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

08/09/2025
Joel Sant'Anna
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

08/09/2025
Filme goiano
Cultura

Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

08/09/2025
Pesquisa