PF deflagra operação para combater fraudes eleitorais em Goiás

Investigações apontam uso de documentos falsos para favorecer candidaturas locais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/10/2025 - 15:04

Foto: Ilustração/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/10), a Operação Mercatus Voti, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de praticar crimes eleitorais no município de Lagoa Santa, Goiás.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos.

A investigação apura um suposto esquema de aliciamento ilícito de eleitores e transferência irregular de domicílios eleitorais, visando favorecer candidaturas específicas nas últimas eleições municipais. Segundo o que foi apurado, os investigados teriam utilizado documentos inconsistentes para realizar o cadastro de novos eleitores.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral.

