PF deflagra operação para combater fraudes eleitorais em Goiás

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/10), a Operação Mercatus Voti, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de praticar crimes eleitorais no município de Lagoa Santa, Goiás.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos.

A investigação apura um suposto esquema de aliciamento ilícito de eleitores e transferência irregular de domicílios eleitorais, visando favorecer candidaturas específicas nas últimas eleições municipais. Segundo o que foi apurado, os investigados teriam utilizado documentos inconsistentes para realizar o cadastro de novos eleitores.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral.