PF e forças policiais goianas realizam operação contra facção criminosa

Em ação conjunta, a Polícia Federal (PF) e as forças de segurança do Estado deflagraram, nesta quinta-feira (14/12), a Operação Rubrum, com objetivo de combater organização criminosa que atuava em Goiás e no Rio de Janeiro. O governador Ronaldo Caiado destacou a importância da união no trabalho policial durante entrevista coletiva na Superintendência Regional da PF, em Goiânia: “Integração não pode ser apenas no papel. Tem que ser de verdade. E o que estamos vendo hoje é integração real de informações e ações para combater a bandidagem e dar tranquilidade à população”.

Caiado reforçou que as forças de segurança do estado estão à disposição para novas ações integradas. “A Secretaria de Segurança Pública de Goiás tem a minha determinação para que todas as informações sejam compartilhadas e as forças policiais goianas estejam à inteira disposição para alcançarmos resultados eficientes como este de hoje”, reiterou.

A Operação Rubrum reuniu 130 policiais para cumprir 17 mandados de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Santa Terezinha de Goiás, Guapó, Trindade e no Rio de Janeiro (RJ). Os crimes investigados são tráfico de drogas, associação para tráfico e homicídio. A iniciativa é baseada no modelo cooperativo e envolve efetivo das polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF), Civil, Militar e Penal.

Em menos de três meses de investigações conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-GO) e pela Polícia Civil de Goiás, a Operação Rubrum identificou atividades criminosas ligadas a facção na região Noroeste de Goiânia e em Trindade. “São 46 mandados judiciais que estão sendo cumpridos na data de hoje, culminando na retirada de drogas e armas de circulação e identificação das principais lideranças faccionadas atuando dentro do estado de Goiás”, afirmou a superintendente regional da PF em Goiás, Marcela Rodrigues.

“É algo concreto que apresentamos à sociedade, junto com o grande trabalho e a integração que têm feito a diferença na segurança pública de Goiás”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública, Renato Brum. Os mandados judiciais, expedidos pela 2º Vara Criminal da Comarca de Trindade, autorizaram apreensões de materiais e objetos que possam contribuir para confirmação dos crimes, bem como identificar indivíduos envolvidos com os fatos investigados.

A Operação Rubrum é um desdobramento da Operação Insídia, deflagrada no último mês de outubro após um duplo homicídio na Capital. “A partir dessa operação, a gente conseguiu prender quatro suspeitos deste crime e também identificar mais três envolvidos. O mandante, seria o líder de uma facção que estaria foragido no estado do Rio de Janeiro”, detalhou o delegado Marcos Vinicius Cardoso do Nascimento, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).