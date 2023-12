PF faz operação contra grupo de extermínio em São João D’Aliança

A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Cold Case com o objetivo de reprimir as ações de grupo de extermínio que atuava em São João D’Aliança, no nordeste de Goiás.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Criminal de Santo Antônio do Descoberto, nas cidades de São João D’Aliança, Alto Paraíso e Planaltina, todas no Estado de Goiás. Duas pessoas foram presas por posse ilegal de armas e munições.

De acordo com as investigações, a razão dos homicídios seria a disputa de terras na região.

As investigações seguem em curso.