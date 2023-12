PF prende acusado de estupro em Trindade

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 27, um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi detido na cidade de Trindade, em uma operação coordenada pelo GECAP, que agiu de acordo com as determinações legais e em cumprimento ao mandado expedido pela autoridade judicial competente.

A prisão é resultado do trabalho dedicado e incansável das forças de segurança no combate a crimes graves, especialmente aqueles que envolvem violência contra pessoas vulneráveis. O crime foi cometido no Estado do Acre e a prisão foi solicitada à Justiça pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul (AC).