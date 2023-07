PGE faz mutirão para cobrar multas por danos ambientais

A Procuradoria-Geral do Estado está fazendo um mutirão de ajuizamento de ações de execução fiscal para cobrar os créditos não tributados decorrentes de autos de infração e multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

De acordo com a PGE, 360 ações judiciais já foram ingressadas. O valor atualizado do montante é de cerca de R$ 93 milhões.

O ajuizamento de ações judiciais ocorre somente após a adoção, pela GDA, de medidas extrajudiciais de menor custo para o poder público, tais como a inclusão dos dados do devedor no Cadin Estadual e o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa (com acesso aos órgãos de proteção ao crédito, entre eles a Serasa e o SPC).

Segundo a procuradora-chefe da PPMA, Fabiana Baptista de Bastos, a cobrança dos créditos é importante não só porque os valores são destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema), que tem por objetivo apoiar projetos que visem ao uso racional e sustentável dos recursos naturais e à manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, elevando com isso a qualidade de vida da população goiana, mas, também, por ter como objetivo a efetiva responsabilização dos causadores de danos ambientais.

