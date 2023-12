Picape que passava pela BR -060 com portão é apreendida pela PRF

Uma picape que passava pela BR-060 carregando um portão de garagem foi multada e retida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de hoje. O veículo foi parado na base da Unidade Operacional da PRF na saída de Goiânia/Anápolis.

Durante uma fiscalização de rotina, a picape foi flagrada carregando o portão com as dimensões maior que as laterais do próprio veículo. O motorista foi autuado por condução de carga excedente , e o automóvel ficou retido no posto da PRF, até que um outro veículo, dessa vez regularizado para transporte de cargas de grande porte, fosse recuperar a carga.