Pintor que matou fisioterapeuta é condenado a 46 anos de prisão

A Justiça condenou nesta quinta-feira (04), a 46 anos e 9 meses de prisão o pintor Jeferson Erivaldo da Silva Nascimento, de 24 anos, réu confesso da morte da fisioterapeuta Larissa Araújo Silva, de 25 anos, em Rio Verde.

Ao ser interrogado, Jeferson confessou que estuprou Larissa depois que ela já estava morta e pediu desculpas à família. Além disso, alegou no dia anterior ao crime ter feito uso de bebida alcoólica, por isso, na fuga, teria batido o carro.

Uma multidão de pessoas acompanhou o júri, que teve lotação máxima permitida. Em sinal de protesto, os familiares de amigos da fisioterapeuta Larissa Araújo Silva assistiram o júri com camisetas estampadas com fotos dela, cartazes e adesivos com pedidos de justiça.

O advogado de Jeferson, Nylson Schmdit, disse que a decisão do Conselho de Sentença é soberana e não irá recorrer.

O crime aconteceu no dia 2 de outubro de 2023, em Rio Verde, no sudoeste goiano. O corpo da vítima foi encontrado após um acidente que aconteceu na BR-060, KM 38, sentido a Goiânia.