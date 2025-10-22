Pitbull ataca idosa e cachorro de pequeno porte em Goiânia

Uma idosa de 75 anos foi atacada por um cão da raça Pitbull na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Oeste, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. O animal, que estava em situação de rua, também feriu o cachorro de pequeno porte que acompanhava a mulher durante o passeio.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), equipes da 1ª Unidade de Comando Regional foram acionadas e, ao chegar ao local, encontraram a vítima com ferimentos nos braços. Populares conseguiram conter o pitbull, amarrando-o a uma árvore até a chegada dos agentes.

Dois garis da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Ézio Bernardes de Sales, de 64 anos, e Nivaldo Camelo Batista, de 60, conseguiram conter o ataque de um cão. Enquanto realizavam a varrição da Avenida Leste Oeste, os trabalhadores presenciaram o momento em que o animal avançou sobre a senhora, que passeava com um cachorro de pequeno porte. Ézio utilizou uma vassoura para afastar o cão, impedindo que o ataque tivesse consequências mais graves.

A vítima sofreu mordidas nos braços, e o cão de estimação também foi atacado. Moradores da região ajudaram a conter o animal até a chegada da Guarda Civil Metropolitana (GCM). O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, e a idosa optou por não ser levada ao hospital, por morar nas proximidades.

O Centro de Zoonoses de Goiânia foi acionado e recolheu o pitbull para os procedimentos necessários. As autoridades reforçaram a importância de manter animais de grande porte sob controle e com focinheira ao circular em locais públicos, alertando para os riscos de deixá-los soltos nas ruas.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana reforçou a importância de acionar as autoridades em casos de ataques ou situações de risco envolvendo animais, para garantir a segurança da população e o bem-estar animal.