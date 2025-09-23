A conclusão do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN), considerado estratégico para tratar e prevenir alagamentos na capital, sofreu mais um adiamento. Inicialmente anunciado para o final de 2024 pela gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), o documento já havia sido reestimado para o primeiro semestre de 2025. Agora, sob a administração do prefeito Sandro Mabel (UB), um novo acerto com a Universidade Federal de Goiás (UFG) projeta a entrega apenas para fevereiro de 2026.

O ajuste foi formalizado no 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2023, prorrogando o cronograma firmado ainda na gestão anterior. Além de estender os prazos, o aditivo atribui à UFG a função de prestar assessoria técnica durante a implementação do plano e autoriza a utilização de recursos financeiros não aplicados, bem como de rendimentos gerados pela conta vinculada, para custear etapas que ultrapassem o orçamento original.

O convênio foi firmado em 2023 pela gestão do ex-prefeito Rogério Cruz para responder aos problemas de alagamentos que existem na capital e foi visto como um passo importante para solucionar problemas históricos de drenagem urbana. Na época, o estudo tinha previsão de cerca de 24 meses.

Planejamento urbano

O PDDU é considerado um dos principais instrumentos de planejamento urbano no eixo do saneamento básico. A proposta é organizar dados técnicos, definir obras prioritárias e projetar estratégias para o manejo das águas pluviais, em consonância com a política ambiental do município.

Na prática, o plano é visto como peça-chave para atacar um problema recorrente: os pontos de alagamento que afetam bairros das regiões Sul, Oeste e Noroeste da capital durante o período chuvoso.

De acordo com o aditivo, a UFG também disponibilizará dados acadêmicos já produzidos (dissertações, teses e pesquisas relacionadas a recursos hídricos, vazões e precipitações) para consolidar um histórico mais robusto sobre a drenagem urbana de Goiânia.

Novo cronograma

Conforme o Plano de Trabalho Repactuado 09/2025, o prazo para a entrega do estudo passa a ser em fevereiro de 2026 e também estende o prazo da assessoria técnica vinculada ao convênio, assegurando a continuidade do acompanhamento até a conclusão dos trabalhos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Habitação (Seinfra) afirma que as mudanças não representam aumento de gastos. “Trata-se apenas de adequações no plano de trabalho e da autorização para utilização de rendimentos financeiros da conta vinculada”, destaca a pasta em nota.

A Tribuna do Planalto entrou em contato com o núcleo de comunicação do PDDU-GYN, que indicou o coordenador-geral do programa como responsável por prestar esclarecimentos. A reportagem tentou contato e aguarda retorno.