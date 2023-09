PM é preso após agredir esposa e filha ao voltarem da igreja

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso após agredir a esposa e a filha, em Valparaíso de Goiás. De acordo com as informações, o homem estava embriagado e teria agredido as vítimas porque teria ficado irritado pelo fato delas chegarem tarde da igreja.

O homem identificado como Audir Beira Monteiro, de 51 anos, puxou o cabelo da filha e depois deu um soco no rosto dela assim que ela e a mãe chegaram à casa da família, no Setor de Chácaras Ipiranga B. Ao tentar impedir que a filha fosse agredida, a mãe dela também recebeu socos no rosto que, além de provocarem hematomas, quebraram os óculos dela.

Acionados por vizinhos, policiais militares de Goiás seguiram até o imóvel, onde foram recebidos pelas vítimas, que estavam na porta. Ao perceber a chegada da viatura, o sargento do DF, gritou que os policiais poderiam ir embora, e, quando recebeu voz de prisão, resistiu e entrou em luta corporal com os PMs de Goiás.

A Polícia Militar do DF afirmou que já abriu um procedimento interno para apurar a conduta do sargento.