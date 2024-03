PM salvam mulher e duas crianças de veículo arrastado pela chuva

Uma equipe do 9°Batalhão retira família de carro que estava sendo levado pelo forte volume de água provocado pela chuva.

O fato ocorreu na tarde deste sábado na Avenida Presidente Kennedy, Setor São Judas Tadeu, onde uma guarnição avistou um automóvel sendo arrastado pela enchente. No interior do veículo estavam uma mulher de trinta e sete, e suas duas filhas de catorze e nove anos. Toda ação foi gravada por populares, em seguida a família foi levada para um local seguro. Ela agradeceu a ajuda dos policiais.