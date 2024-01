Pneu de caminhão se solta e causa acidente fatal na BR-060

Na noite desta sexta-feira, 12, por volta das 19h45, um grave acidente ocorreu na BR-060, próximo ao Rio dos Bois, em Cezarina-GO. Um caminhão que seguia no sentido Indiara para Goiânia teve sua roda dianteira desprendida do veículo. O pneu solto atravessou o canteiro central da rodovia (que é de pista dupla no local) e colidiu frontalmente com um veículo Renault Duster que vinha no sentido contrário.

O impacto da batida foi tão forte que o condutor do veículo de passeio, um homem de 49 anos, morreu na hora. Uma passageira de 63 anos, que também estava no carro, foi socorrida com lesões graves e levada ao hospital de Cezarina. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital de Urgências em Goiânia (HUGOL).

Os ocupantes do automóvel eram professores e amigos. O motorista, que infelizmente faleceu no acidente, completaria 50 anos no próximo dia 14/01. O motorista do caminhão, por outro lado, não se feriu e foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool.

Este trágico acidente serve como um lembrete sombrio da importância da manutenção adequada dos veículos e da atenção constante nas estradas. Nossos pensamentos estão com todos os afetados por esta tragédia.