Policarpo diz que escolha de candidato a vice será decisiva

O nome do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), vem sendo apontado como possível candidato a vice-prefeito, tanto por integrantes de seu grupo político como por vereadores. Ele voltou a ser citado na manhã de hoje, quando o Legislativo goianiense recebeu a visita do pré-candidato a prefeito da base de apoio ao governo estadual, o empresário e presidente da Fieg, Sandro Mabel. Embora diga que o assunto só deve ser tratado em um período próximo das convenções partidárias, que serão realizadas entre junho e julho, ele reconheceu a importância da discussão.

“O vice tem de ser pensado como alguém que em algum momento pode se tornar prefeito”, afirmou Policarpo em entrevista à Tribuna do Planalto. Para ele, essa discussão sobre o vice, que antes não era tão latente, tem se tornado “decisiva em todas as escolhas”, não só em Goiânia. “Minha opinião sobre o vice é que obrigatoriamente deve ser alguém que tem conhecimento da cidade, assim como o próximo prefeito. Tem de ser alguém participativo e não alguém para figurar apenas”, analisou.

Sobre os estímulos por parte de vereadores para que se coloque como pré-candidato a vice-prefeito, ele diz que o momento ainda é de definição das pré-candidaturas. “Meu partido e minha cabeça neste momento estão voltados para outros assuntos. Esta é uma questão que deve ser debatida nas convenções, que devem acontecer entre junho e julho”.

Visita

O presidente da Câmara também falou sobre a visita de Mabel e disse que o Parlamento municipal está aberto a todos os pré-candidatos. “É de praxe a Câmara receber essas visitas e a Casa está à disposição para receber todos”, assegurou. “Sandro se dispôs gentilmente a vir à Câmara Municipal para falar com os vereadores. Ele é bem-vindo, assim como os outros que colocam a pré-candidatura”.

Ele vê o momento político atual como “aberto”. “Todos os candidatos lançados estão têm uma vantagem pequena em relação ao outro, há praticamente um empate técnico entre os candidatos. Eu faço parte de um grupo, que tem o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, o Jorcelino Braga e representantes de outros partidos. Nossa decisão será colegiada. Neste momento nós estamos analisando os candidatos para entender qual o que representa o melhor projeto para a cidade”, garantiu.

Sobre a troca de partido do prefeito Rogério Cruz, que deixou o Republicanos e se filiou ao Solidariedade, Policarpo diz que ela não muda em nada a relação com a Câmara. “Ele fez a escolha partidária, que é algo muito pessoal dele. É uma decisão que repercute no processo eleitoral, mas na relação com a Câmara reflete muito pouco. Não comento sobre mudança partidária de outros políticos. Estou muito confortável no meu partido, apesar de outros convites. O que eu tenho de me preocupar é da relação do Executivo com o Legislativo, que eu comando, e essa relação continua normal, independentemente do partido em queo prefeito esteja”, afirmou.