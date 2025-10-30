search
Polícia Civil apura fraudes ligadas ao Césio-137 em Goiânia

Esta é a segunda fase da operação, que apura um esquema de falsificação de documentos, laudos e relatórios médicos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 08:33

Esta é a segunda fase da operação, que apura um esquema de falsificação de documentos, laudos e relatórios médicos - Divulgação

A Polícia Civil de Goiás, com apoio da Gerência de Ações Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde, deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Césio 171, para cumprir sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária na Região Metropolitana de Goiânia.

Os alvos são advogados, um médico e um engenheiro investigados por estelionato contra ente público, associação criminosa e falsidade ideológica. As fraudes causaram um prejuízo estimado em R$ 79 milhões, sendo R$ 1,7 milhão já comprovadamente desviados, segundo a investigação.

Esta é a segunda fase da operação, que apura um esquema de falsificação de documentos, laudos e relatórios médicos usados para protocolar ações judiciais em nome de militares estaduais, com o objetivo de obter isenção de imposto de renda sob a justificativa de exposição ao elemento radioativo Césio-137. O caso faz referência ao acidente radiológico co Césio 137 ocorrido em Goiânia na década de 1980, considerado o maior do mundo fora de uma usina nuclear.

