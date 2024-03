Polícia Civil cumpre mandados de prisão por homicídio em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, está em operação nas ruas de Goiânia para dar cumprimento a três mandados de prisão relacionados a um homicídio ocorrido em 4 de janeiro deste ano.

As prisões, sendo uma preventiva e duas temporárias, foram realizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Segundo informações preliminares, os investigados são membros de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas.

Além disso, imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e o momento da ação policial estão sendo divulgadas. Durante a operação em Goiânia, um dos presos temporários foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, juntamente com outro indivíduo. Na residência onde foram feitas as prisões, foram encontradas drogas, anotações de contabilidade do tráfico, valores e uma balança de precisão.

Mais detalhes serão fornecidos conforme a operação avançada.